Железные дороги Украины в 2011 г. увеличили перевозку грузов на 8%

Железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозку грузов на 8,4% по сравнению с 2010 годом - до 469,3 млн. тонн, и перевезли 495,7 млн. пассажиров - на 0,4% больше, чем в 2010 году.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), пассажирооборот железных дорог Украины в 2011 году вырос на 0,38% по сравнению с 2010 годом и на 2,3% по сравнению с планом - до 50,6 млрд. пасс./км.

Убытки от пассажирских перевозок в 2011 году составили 6,6 млрд. грн.

За 2011 год железными дорогами перевезено льготных категорий граждан на сумму 579,8 млн. грн., в т.ч. перевезено льготных категорий пассажиров, компенсация за которых поступает от областных госадминистраций. на сумму 377,9 млн. грн., студентов - 167,4 млн. грн., детей от 6 до 14 лет – на сумму 34,5 млн. грн.

За льготные перевозки пассажиров железные дороги получили 191,8 млн. грн. компенсации, что составляет 33,1% от необходимой суммы. В частности, от областных госадминистраций получено 153,6 млн. грн (40,6%), от Министерства образования и науки, молодежи и спорта за перевозку студентов получено 38,2 млн. грн. (22,8%), за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет компенсации не получены вовсе.

Грузооборот железных дорог Украины в 2011 г. составил 243,9 млрд. т/км - на 6,3% больше плана и на 11,8% больше показателей 2010 года.

Объем транзитных перевозок в 2011 году увеличился на 9,2% по сравнению с 2010 годом - до 51 млн. тонн, что на 7,4% больше запланированного.