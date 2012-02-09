Российская «Снага» совместно с Беларусью планирует развивать проекты в сфере ж/д транспорта

Минск. Российская компания «Снага» совместно с Беларусью планирует развивать проекты в сфере железнодорожного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, условия и перспективы сотрудничества обсудили министр транспорта и коммуникаций Беларуси Иван ЩЕРБО и генеральный директор группы компаний «Снага» Владимир КАРАБАНОВ.

В.КАРАБАНОВ заявил о готовности развивать бизнес на белорусском рынке.

«Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с белорусской стороной и, заглядывая далеко вперед, хотелось бы в будущем создать на территории Беларуси мощный центр с последующим переносом производства расходных материалов. Уже в ближайшее время компания представит белорусским коллегам ряд своих предложений. Первыми шагами на пути сотрудничества станет обучение белорусских специалистов электросварке с применением оборудования российской компании», - сказал руководитель «Снаги».

Справка УНИАН. Группа компаний «Снага» объединяет 6 предприятий, основными направлениями работы которых являются разработка технологий, производство оборудования, материалов, подготовка специалистов в области алюминотермитной сварки. Она применяется во многих областях, в частности, на железнодорожных и трамвайных путях, в промышленности. Группа компаний имеет три завода, научную группу, обладает патентами технологии алюминотермитной сварки рельсов на территории России.