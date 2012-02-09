В январе на ж/д путях и переездах произошло 9 случаев ДТП

На протяжении января 2012 года на железнодорожных путях и переездах «Укрзализныци» произошло 9 случаев ДТП, в том числе 8 на переездах и 1 на путях вне переездов.

По сравнению с соответствующим периодом 2011 года количество ДТП на железнодорожных путях увеличилось на 7 случаев – с 2 до 9. Количество потерпевших в ДТП также увеличились на 2 человек – 0 до 2. Вины железной дороги в ни одном из случаев не выявлено.

В январе также допущено 18 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог против 5 за аналогичный период прошлого года.

Один из таких инцидентов произошел вчера, 8 февраля, на станции Заболотье Львовской железной дороги. Водитель автомобиля УАЗ-469 при исправно работающей световой и звуковой сигнализации нарушил правила дорожного движения и въехал в бок дизель-поезда № 6344 сообщением Брест – Заболотье, который прибывал на станцию Заболотье. На момент столкновения скорость поезда составляла 20 км/час. В результате столкновения повреждена подножка локомотива. Автомобиль поврежен до степени капитального ремонта. Пострадавших и травмированных на этот раз нет.

«Укрзализныця» обращает внимание водителей автотранспорта, их пассажиров и всех, кто находится вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, на то, что несмотря на все мероприятия со стороны железной дороги, основным залогом безопасности на путях и переездах являются именно внимательность и дисциплинированность водителей, которые берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров. Четкое и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения – это надежная защита от трагедий и неприятностей.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины

«Укрзализныця»

Пресс-центр