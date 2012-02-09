«Внешэкономбанк» может дать "Укрзализныце" кредит на 10 лет

«Внешэкономбанк» (Российская Федерация) может предоставить Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) кредит сроком на 10 лет для реализации программы обновления локомотивного парка.

Как говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", переданном УНИАН, участие российского банка в программе обновления локомотивного парка украинских железных дорог обсуждалось в ходе встречи генерального директора "Укрзализныци" Владимира КОЗАКА с председателем правления «Внешэкономбанка» Владимиром ДМИТРИЕВЫМ 8 февраля в Москве.

«По предварительным данным, «Внешэкономбанк» заинтересован в сотрудничестве в течение всего срока реализации программы обновления локомотивного парка. Для отработки деталей и подготовки документов создана двусторонняя рабочая группа», - сообщает пресс-служба.

Справка УНИАН. Программа обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы утверждена Кабинетом министров Украины 1 августа 2011 года.

Программа предусматривает приобретение около 500 современных локомотивов стоимостью свыше 28 млрд. грн. Финансирование закупок будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств "Укрзализныци".

В рамках данной программы заключены соглашения с акционерным обществом "Электровозостроитель" (Грузия) на поставку 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока и с ЗАО «Трансмашхолдинг» (Российская Федерация) о приобретении 300 грузовых электровозов. В частности, запланировано приобрести 230 электровозов постоянного тока серии 2ЭС4К и 70 - переменного тока серии 2ЕС5К.

Кроме того, "Укрзализныця" подписала договор с ООО «Уральские локомотивы» на приобретение 50 грузовых электровозов постоянного тока на протяжении 2012-2016 годов.