С начала февраля грузоотправители не выполняют планов по погрузке - Укрзализныця

За 6 дней февраля 2012 года грузоотправители выполняли планы по среднесуточной нагрузке на 75%, в результате чего железные дороги Украины недогрузили 1,5 млн. тонн грузов. При этом в январе среднесуточная нагрузка составила 97,8% плана.

Об этом говорится в сообщении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), переданном УНИАН.

В частности, на Одесской железной дороге за 6 дней февраля погружено 236,728 тыс. тонн грузов, или 54,8% от планового показателя. Не выполняется план погрузки нефти и нефтепродуктов, черных металлов, металлолома, цемента и руды.

Юго-западная железная дорога выполнила план по погрузке на 63,8%. Недогружены строительные, лесные грузы, металлолом, нефтепродукты и цемент.

На Львовской железной дороге в феврале план погрузки выполняется на уровне 56,4%. Не выполнены объемы погрузки цемента (в связи с приостановкой строительства), лесных грузов и металлолома (из-за непредъявления груза в связи со сложными погодными условиями).

На Приднепровской железной дороге отставание от плана за 6 дней февраля составило 433 тыс. тонн. Недогружены черные металлы, руда, цемент, строительные и другие грузы.

Донецкая железная дорога за 6 дней февраля 2012 план погрузки выполнила на 79,6%, Южная железная дорога - на 85,3%. Недогружены нефть и нефтепродукты, руда и цемент.

«Основными причинами, по которым грузоотправители не подтверждают железным дорогам свои заявки на погрузку, является отсутствие рынков сбыта, несвоевременная оплата грузополучателя за отгруженную продукцию и сложные погодные условия, поскольку из-за морозов и сильного ветра выходит из строя погрузочно-разгрузочная техника», - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозку грузов на 8,4% по сравнению с 2010 годом - до 469,3 млн. тонн.