Проблема нелегальных перевозок в Украине. Круглый стол

В Украине нелегальные автоперевозчики перевозят около 1 млрд. пассажиров в год

Нелегальные автоперевозчики перевозят около 1 млрд. пассажиров, а государство ежегодно недополучает из-за их деятельности около 30 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные в ходе круглого стола на тему: «Проблема нелегальных перевозок на пассажирском транспорте в Украине» озвучил народный депутат, президент Ассоциации автоперевозчиков Украины Сергей ПОЧЕСЮК. «Если в 2009 году автоперевозчики перевезли больше 4 млрд. человек, то в 2011 году уже 3 млрд. Т.е. один миллиард пассажиров забрали нелегалы, которые нигде не учитываются», - сказал он.

С. ПОЧЕСЮК также отметил, что по данным Ассоциации автоперевозчиков Украины, около 75% пассажирских перевозок в Украине осуществляется перевозчиками, которые владеют только одним автобусом.

«С ними нельзя сегодня не считаться. Нужно легализовать этих людей, чтобы они работали в правовом поле», - сказал он.

Во время круглого стола участники обсудили основные проблемные вопросы, существующие в сфере автомобильных перевозок и требующие неотложного решения. «В Украине существует большая прослойка перевозчиков, которые, используя пробелы в законодательстве, работают на себя на самых рентабельных маршрутах», - сказал вице-президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Владимир ВАКУЛЕНКО. По его словам, нелегалы вытесняют тех перевозчиков, которые работают в законодательном поле, тем самым нанося им прямой ущерб.

По словам председателя Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины Олега ОБЛАЧНОГО, в целом по Украине легальные автостанции отправляют в рейсы автобусы, которые заполнены пассажирами на 15-20%, в то время как нелегальные перевозчики «набирают полные автобусы и везут пассажиров, не неся за эти перевозки ответственности».

При этом он отметил, что нелегальные перевозчики «курсируют исключительно на наиболее выгодных направлениях, а легальным перевозчикам остается работать на заведомо убыточных маршрутах и перевозить льготников».

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, пассажирские перевозки на автомобильном транспорте в 2011 году снизились на 3,3% - до 3,6 млрд. пассажиров. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей снизились на 8,6%.

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Государство будет способствовать легализации рынка пассажирских автоперевозок - Колесников

Государство будет способствовать легализации рынка пассажирских автоперевозок и переводу нелегальных перевозчиков на работу в законодательном поле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола «Проблема нелегальных перевозок на пассажирском транспорте в Украине» заявил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Наша задача не вытеснить нелегальных перевозчиков, а легализовать перевозчиков, помочь людям стать легальными перевозчиками. Все должно быть в интересах пассажира. Должен быть качественный подвижной состав и настоящая конкуренция, а не подвальная», - сказал он.

По словам Б. КОЛЕСНИКОВА, легализовать пассажирские автоперевозки можно в течение 60 дней.

«Нам нужно 60 дней, чтобы выдать лицензии всем, кто имеет основания и соответствующую технику. До 15 апреля 2012 года мы в состоянии полностью легализовать всех, у кого будет такое желание», - сказал он.

В то же время, вице-премьер отметил, что министерство неоднократно переносило сроки лицензирования автоперевозчиков по их просьбе.

Кроме того, он высказал мнение, что лицензированием пассажирских автоперевозок должны заниматься местные органы. «Я хочу, чтобы министерство передало все права местным властям, они же лучше знают ситуацию», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что легализация пассажирских автоперевозок должна проводиться в рамках антимонопольного законодательства.

«Нужно бороться с монополией. Ни один из перевозчиков не должен занимать более трети маршрута. В любом случае на маршруте должно быть не менее трех перевозчиков», - сказал он.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, пассажирские перевозки на автомобильном транспорте в 2011 году снизились на 3,3% - до 3,6 млрд. пассажиров. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей снизились на 8,6%.

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Рабочая группа по вопросам нелегальных автоперевозок 15 марта представит предложения по урегулированию рынка

Рабочая группа по вопросам нелегальных автомобильных перевозок, которая будет создана по инициативе вице-премьер-министра — министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, 15 марта представит свои предложения по урегулированию рынка и легализации пассажирских автоперевозок.

Такое решение было принято 9 февраля во время круглого стола на тему "Проблема нелегальных перевозок на пассажирском транспорте в Украине" под председательством Б.КОЛЕСНИКОВА.

В состав рабочей группы привлечены представители автоперевозчиков, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства внутренних дел и др.

Рабочая группа будет работать над проблемой перевода нелегальных перевозчиков в законодательное поле, в частности, нарабатывать необходимые законодательные акты, регулирующие сегмент пассажирских перевозок, которые сделают невозможным работу на рынке нелегалов.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, Министерство инфраструктуры Украины предоставит местным органам власти разъяснения для перевозчиков, что нужно сделать, чтобы перейти в правовое поле работы, какие преимущества они получат и т.д.

Кроме того, вице-премьер отметил необходимость пересмотра существующей сети маршрутов, по которым курсируют легальные перевозчики, с учетом пассажиропотока и реальных потребностей граждан.

«Местные органы власти должны понимать, сколько именно и какой емкости автобусов нужно на каждом направлении. Затем - создать надлежащие условия работы легальным перевозчикам и, соответственно, конкуренции», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, пассажирские перевозки на автомобильном транспорте в 2011 году снизились на 3,3% - до 3,6 млрд. пассажиров. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей снизились на 8,6%.

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