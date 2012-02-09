Колесников: переговоры о концессии «Борисполя» ведутся с четырьмя компаниями

Международные компании не будут проявлять интерес к концессии Львовского и Донецкого аэропортов из-за недостаточного объема перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, такую оценку перспективам привлечения международных компаний к управлению украинскими аэропортами дал вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ журналистам.

«По Львовскому и Донецкому аэропорту - к сожалению, никто из мировых компаний на сегодня не хочет взять их в концессию. Львовский аэропорт не интересен мировым компаниям. Очереди стоят там, где 5, 7, 10 млн. пассажиров, в Мюнхене — 34 млн., а когда во Львове 250 тыс. пассажиров в год, то его в концессию не возьмут», - сказал он.

В то же время, Б. КОЛЕСНИКОВ сообщил о переговорах с четырьмя международными компаниями о передаче им в концессию аэропорта «Борисполь».

«Что касается «Борисполя», то мы ведем с четырьмя мировыми брендами переговоры», - сказал он.

Намерения отдать в концессию аэропорт «Борисполь» вице-премьер объяснил тем, что «оперировать аэропортом, который принимает 10-12 млн. пассажиров в год, даже с самым высоким топ-менеджментом, очень большая проблема».

Комментируя возможность передачи аэропортов в концессию, Б. КОЛЕСНИКОВ в целом отметил, что компания, которая берет в концессию аэропорт, должна быть крупной.

«Концессионные платежи — это не менее 5%. При цене без полосы 150-200 млн. долларов в год, они должны уплатить государству 10 млн. долларов», - сказал он.

Справка УНИАН. Пассажиропоток в восьми аэропортах Украины, на которые приходится 98% пассажирских авиаперевозок, в 2011 году вырос на 14-38% по сравнению с 2010 годом.

В частности, пассажиропоток в аэропорту «Донецк» в 2011 году вырос на 35,46% по сравнению с 2010 годом — до 829,3 тыс. пассажиров, в аэропорту «Львов» в связи с реконструкцией снизился на 38,39% - до 296,9 тыс. человек.

Пассажиропоток в аэропорту “Борисполь” в 2011 году вырос на 20% - до 8,029 млн. пассажиров.