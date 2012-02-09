Непроизводственный травматизм на ПЖД в 2011 году сократился на 28,6%

На Приднепровской железной дороге в 2011 г. уровень непроизводственного травматизма сократился на 28,6%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Согласно сообщению, в прошлом году на объектах железнодорожной инфраструктуры магистрали травмировано 145 человек, не связанных с производством, что на 28,6% меньше, чем в 2010 г. Из них смертельно травмированы 80 человек - на 37% меньше.

«Эти результаты достигнуты благодаря последовательной информационно-разъяснительной работе, проводимой специалистами по охране труда Приднепровской железной дороги», - говорится в сообщении пресс-центра.

Для предупреждения случаев травмирования посторонних лиц, в первую очередь, несовершеннолетних, на ПЖД в 2011 г. дважды проводились месячники по профилактике непроизводственного травматизма среди школьников и студентов учебных учреждений, расположенных вблизи железнодорожных путей. В целом около 52 тыс. учеников и студентов прослушали более 930 лекций по темам безопасного поведения на дороге.

Также в прошлом году ПЖД напечатала и распространила среди граждан 20 тыс. информационных памяток о правилах поведения на объектах ж/д транспорта.