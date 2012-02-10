В Беларусь прибыл четвертый электропоезд серии ЭПр для региональных линий БЖД

В Беларусь прибыл четвертый электропоезд серии ЭПр для региональных линий Белорусской железной дороги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре БЖД. «На сегодняшний день на белорусскую магистраль поступили все 4 электропоезда для региональных линий, предусмотренные контрактом со швейцарской компанией. Что касается электропоездов городских линий, то 3 из них были поставлены в Беларусь в 2011 году и еще 3 поступят в 2012 году», - уточнили в пресс-центре БЖД.

Как сообщал УНИАН ранее, 19 марта 2010 года Белорусская железная дорога заключила контракт с компанией «Stadler Bussnang AG» на изготовление и поставку до конца 2012 года 10 современных электропоездов для нового формата пассажирских перевозок, 6 из которых предназначены для городских линий и 4 – для региональных.