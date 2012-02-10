Охрана железных дорог Украины в январе предупредила 106 краж

За январь 2012 работниками оперативных групп военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) было раскрыто и предупреждено 106 краж на сумму 120,4 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, в ходе проведенных оперативных мероприятий в правоохранительные органы передано 132 задержанных.

На Приднепровской железной дороге было раскрыто и предупреждено 35 краж, на Донецкой - 31, на Львовской - 19.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на объектах железных дорог было задержано 785 человек, из них за хождение по путям в неустановленном месте - 784 человек. К административной ответственности привлечено 369 граждан, общая сумма штрафов составила 21,8 тыс. грн.