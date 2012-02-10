"Укрзализныця" сегодня подпишет меморандум с аграриями и зернотрейдерами

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и Украинская зерновая ассоциация (УЗА) сегодня подпишут Меморандума о сотрудничестве.

Как сообщает УНИАН пресс-служба УСПП, документ будет способствовать урегулированию ситуации с железнодорожными перевозками продукции агропромышленного комплекса, выработке совместных взаимосогласованных действий между перевозчиками и экспортерами сельскохозяйственной продукции.

Участие в мероприятии примут президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий КИНАХ, генеральный директор "Укрзализныци" Владимир КОЗАК, руководство УЗА, Ассоциации «Укролияпром» и крупнейших агропромышленных предприятий Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2012 года УЗА выступила с заявлением, что "Укрзализныця" не выполняет заявки по подаче зерновозов, что тормозит темпы экспорта зерна.

В начале февраля ассоциация «Укролияпром» заявила, что маслоэкстракционные предприятия находятся на грани остановки из-за отсутствия вагонов для отгрузки шрота и жмыха.

В связи с этими заявлениями "Укрзализныця" сначала ввела, а затем сняла ограничение на подачу зерновозов для перевозки других видов сельскохозяйственной продукции за пределы Украины.

Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 единиц. Основные виды перевозимых зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

Согласно Соглашению о совместном пользовании вагонами инвентарного парка за рубежом, украинские грузовые вагоны эксплуатируются другими государствами из-за достаточно низкого тарифа на них.

«Укрзализныця» в конце 2011 года ограничила погрузку в направлении России и стран СНГ и отозвала грузовой подвижной состав, который находится на территории этих стран.

На начало 2012 года за границей находилось около 4143 украинских крытых вагонов, или 55,2% от общего парка этого вида подвижного состава, а также 1300, или 53%, железнодорожных платформ.