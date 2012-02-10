ДЖД в 2011 г. благодаря программе энергосбережения сэкономила 7,56 млн. грн.

В 2011 году Донецкая железная дорога (ДЖД) благодаря внедрению энергосберегающих технологий сэкономила 2,7 тыс. тонн условного топлива на сумму 7,56 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении дороги, переданном УНИАН.

В частности, дизельного топлива сэкономлено 243,6 т на сумму 2,4 млн. грн., электроэнергии сэкономлено 4,1 млн. кВт/ч на сумму 3,5 млн. грн., котельно-печного топлива и тепловой энергии - на сумму 1,6 млн. грн. и др.

Экономии средств удалось достичь, в частности, за счет соблюдения режимных карт при эксплуатации котельных, снижения расхода топлива и теплоносителя ночью, в выходные и праздничные дни, отключения отопления неработающих цехов и помещений, которые не эксплуатируются, а также за счет сокращения парка тепловозов и электровозов на фактические объемы перевозок в грузовом движении и отмены долгосрочных энергоемких ограничений скорости движения поездов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

ДЖД в 2011 году увеличила погрузку на 7,5% по сравнению с 2010 годом — до 153 млн. тонн грузов.