Во льдах Азовского моря продолжает дрейфовать 21 судно

21 судно продолжает дрейфовать во льдах Азовского моря, еще одно - зажато льдами в акватории Керченского пролива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

«По состоянию на 10 февраля, в связи со сложными погодными условиями в акватории Азовского моря 21 судно находится в неуправляемом состоянии, окруженное льдом. В акватории Керченского пролива - судно ПТС-231», - говорится в пресс-релизе.

МЧС также сообщает, что на якорных стоянках в Керченском проливе стоят 120 судов, большинство из них - под иностранными флагами.

Как сообщал УНИАН, 7-8 февраля в Крыму дул сильный ветер, скорость которого достигла 30 метров в секунду, при этом усилился мороз, на море был шторм силой 6-8 баллов. Керченский пролив закрыли для судоходства, корабли стояли на стоянках.