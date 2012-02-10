Ситуация в Керченском проливе стабилизировалась

Ситуация с проводкой судов через Керченский пролив стабилизировалась, и по состоянию на утро 10 февраля Керченский пролив открыт для движения судов.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, с помощью ледокола «Капитан Белоусов» были сломаны ледовые торосы толщиной от 1,5 до 2,5 м в северной части пролива, что позволило 9 февраля провести из Азовского моря в направлении Черного моря судно грузоподъемностью 14 тыс. тонн.

10 февраля, ледокол «Капитан Белоусов» осуществляет проводку судов в южном направлении (по одному-два).

Планируется, что за сутки «Капитан Белоусов» проведет восемь судов.

По завершении вывода судов из Азовского моря будет сформирован караван в Южной части пролива в составе 8-9 судов, который проследует в направлении Мариуполя.

«Ситуация с осуществлением ледовой проводки находится под контролем Министерства инфраструктуры Украины и старшего ледового координатора. Заметим, проводка судов по Керченскому проливу не осуществлялась лишь 6-7 февраля в связи со сложными погодными условиями: скорость ветра достигала 32 м/с», - отмечает Мининфраструктуры.