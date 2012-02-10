«Киевпасстранс» задолжал ЮЗЖД 29 млн. грн. за обслуживание городской электрички

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» за 2011 год задолжало Юго-Западной железной дороге 29 млн. грн. за обслуживание подвижного состава «городской электрички».

Как говорится в сообщении ЮЗЖД, переданном агентству УНИАН, долг «Киевпасстранса» за январь 2012 года за эксплуатацию и проведение технического обслуживания ремонта подвижного состава «городской электрички» составил около 5 млн. грн.

При этом ЮЗЖД отмечает, что ежедневно "городской электричкой" пользуются более 35 тысяч пассажиров. В январе 2012 года «городская электричка» перевезла более 803 тысяч пассажиров.

«К сожалению, все бремя расходов по улучшению транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы пало на Юго-Западную железную дорогу. С начала курсирования «городской электрички» коммунальным предприятием «Киевпасстранс» не было перечислено ни копейки, но плату за проезд в "городской электричке" с пассажиров взимает КП «Киевпасстранс» и оставляет на своем счету», - говорится в сообщении ЮЗЖД.

Также ЮЗЖД отмечает, что «Киевпасстранс» «уклоняется от заключения договора с железной дорогой по выполнению текущего ремонта городских электропоездов, который должен проводиться через каждые 5 дней, и затягивает процесс оформления должным образом документов, связанных с приемом на баланс коммунального предприятия городских электропоездов».

«Столичная магистраль и далее продолжает нести расходы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием подвижного состава. Такое недальновидное и потребительское отношение может в конечном итоге привести к постепенной отмене поездов для проведения текущего ремонта, что значительно ухудшит транспортное обслуживание киевлян и гостей города», - говорится в сообщении ЮЗЖД.

Справка УНИАН. В 2011 году услугами городской электрички в Киеве воспользовались 2,744 млн. пассажиров, в том числе 968,2 тыс. пассажиров-льготников в течение года пользовались электричкой бесплатно.

Проект городской электрички реализует Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) совместно с коммунальным предприятием «Киевпасстранс».

С января 2012 года подвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов передан на баланс КП «Киевпасстранс». «Киевпасстранс» несет ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.

ЮЗЖД отвечает за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры - путевого хозяйства, системы электроснабжения и посадочных платформ.

Стоимость проезда в городской электричке составляет 1,7 грн.