Производственный травматизм на ПЖД в 2011 году сократился на 39%

На Приднепровской железной дороге в 2011 г. уровень производственного травматизма сократился на 39%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В прошлом году на магистрали произошло 14 несчастных случав на производстве против 23 случаев в 2010 г. Пострадали 15 железнодорожников вместо 23 по итогам предыдущего года.

Также на 93 дня уменmшились потери дееспособности работников ПЖД от несчастных случаев – с 1600 дней в 2010 г. до 1503 дней в 2011 г.

Положительная динамика достигнута благодаря усилению на предприятии контроля за состоянием охраны труда. Так, в прошлом году на Приднепровской ж/д проведено более 65 тыс. проверок, которые выявили 171 тыс. нарушений требований охраны труда. В результате были уволены 34 работника, применено около 2,7 тыс. служебных взысканий, изъято 2,1 тыс. талонов-предупреждений. Также на внеочередную проверку знаний было направлено более 9,5 тыс. железнодорожников.

По информации пресс-центра ПЖД, в 2011 г. по условиям труда на магистрали аттестовано 550 рабочих мест, на которых работают около 2,5 тыс. человек.