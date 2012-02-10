Украина предложила Беларуси создать СП по производству магистральных тепловозов

Посол Украины в Беларуси Виктор ТИХОНОВ предложил белорусской стороне рассмотреть возможность создания совместного предприятия по производству магистральных тепловозов.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО, такое предложение было сделано на встрече В.ТИХОНОВА с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Иваном ЩЕРБО, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в транспортной сфере.

В.ТИХОНОВ обратил внимание белорусской стороны на опыт и возможности тепловозо- и вагоностроительных заводов Украины.

В свою очередь И.ЩЕРБО дал высокую оценку украинско-белорусскому сотрудничеству в отрасли железнодорожного транспорта. В частности, он отметил работу по расширению географии контейнерных перевозок поездами «Викинг» и ZUBR.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование.

Контейнерный поезд ZUBR курсирует по маршруту Украина – Беларусь – Латвия – Эстония и обратно. Перевозки в составе поезда осуществляются между железнодорожными станциями четырех государств, открытыми для работы с крупнотоннажными контейнерами. Для проекта установлены специальные тарифные условия, обеспечены упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля.