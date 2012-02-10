Терминал для печати интернет-билетов будет установлен на станции Киев-Пассажирский

Опытный образец терминала самообслуживания для печати железнодорожных билетов, заказанных через Интернет, будет установлен на станции Киев-Пассажирский.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), терминал позволит пассажиру не обращаясь к железнодорожной кассы, самостоятельно и быстро распечатать проездной документ по имеющемуся номеру или через штрих-код заказа.

По данным «Укрзализныци», в январе 2012 года через Интернет было реализовано 2,06% проездных документов от общего количества билетов, проданных в этом месяце.

В 2009 году через Интернет было продано 0,14% билетов от их общего количества, в 2010 - 1,06%.

Оформление билета через Интернет обходится пассажиру на 2 гривны дешевле, чем его приобретение в обычной кассе. Стоимость бронирования билетов через Интернет составляет 18 грн.