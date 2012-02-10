Плата за возврат порожнего вагона увеличит нагрузку на грузоотправителей не более чем на 10% - Козак

Плата за возврат порожних грузовых вагонов, введенная Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), увеличит нагрузку на грузоотправителей не более чем на 10%.

Об этом журналистам в пятницу сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Владимир КОЗАК, комментируя ход реформы грузовых железнодорожных перевозок, а также информацию грузоотправителей о повышении цен на перевозки на 30% и требованиях заключать договоры с экспедиторскими компаниями, зарегистрированными в форме ООО.

«Разговоры о том, что тариф повысился на 30% и есть какие-то экспедиторы, не имеют место в жизни. Мы напрямую готовы заключать договоры со всеми. Единственное, что теперь предприятия-грузоотправители будут платить за возврат порожних вагонов, но это даст нагрузку на предприятия не более 10%», - сказал В.КОЗАК.

Он отметил, что «в 2011 году мы сдерживали экономику страны, так как не могли обеспечить перевозки в полной мере, в первую очередь из-за дефицита полувагонов и крытого подвижного состава».

«20 лет парк не обновлялся и нужно принять меры для обновления подвижного состава, чем мы и занимаемся в этом году», - сказал В.КОЗАК.