«Укрзализныця» заплатила 44 млн. долларов по кредиту Barclays bank

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в феврале 2012 года согласно кредитному договору с Barclays bank заплатила 44,1 млн. долларов США.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», также в феврале 2012 года планируется своевременно и в полном объеме возвратить ОАО «ВТБ Банк» кредит Юго-западной железной дороги на общую сумму 600 млн. грн., которые были использованы на финансирование строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в Киеве.

Напомним, что в октябре 2011 года «Укрзализныця» полностью рассчиталась за кредит в размере 700 млн. долларов США, который был предоставлен «Дойче банком АГ» в 2004 году и был использован на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.