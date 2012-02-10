Доходы от услуг связи в Украине в 2012 году составят 51-52,4 млрд. грн.

В 2012 году объем доходов от реализации услуг связи в Украине по разным сценариям может составить от 51 до 52,4 млрд. грн.

Такой прогноз дается в отчете Госспецсвязи по итогам 2011 года, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, на протяжении 2012 года существенных изменений в структуре доходов и отдельных сегментов рынка услуг связи не предполагается.

Что касается объемов доходов от реализации услуг связи, то они могут составить «по оптимистическому» сценарию - 52,4 млрд. грн., «по пессимистическому» - 51,0 млрд. грн.

«В значительной мере рост доходов будет зависеть от проведения мероприятий финальной части чемпионата из футбола Евро-2012 и процессов, которые будут происходить в сфере услуг мобильной, фиксированной и компьютерной связи», - говорится в отчете.

При этом в сегменте мобильной связи в 2012 году прогнозируется рост доходов с 31 млрд. грн. в 2011 году до 32,6 млрд. грн. в 2012 году, рост количества абонентов прогнозируется на уровне 400 тыс. – с 51,6 млн. в 2011 году до 56 млн. в 2012 году.

Одновременно Госспецсвязи прогнозирует падение объема доходов в 2012 году от услуг фиксированной телефонии, которые по прогнозам снизятся, по сравнению с 2011 годом, более, чем на 200 млн. грн., и составят 7,9 млрд. грн. Также прогнозируется сокращение на 200 тыс. абонентской базы – с 12,7 млн. в 2011 году до 12,5 млн. в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, за 2011 год субъектами ведения хозяйства всех форм собственности получено 50,3 млрд. грн. доходов от услуг связи, что на 2,9 млрд. грн. больше, чем год назад.

В сегменте компьютерной связи (доступ в Интернет и передача данных) в 2012 году прогнозируется рост доходов с 4,7 млрд. грн. в 2011 году до 5,3 млрд. грн. в 2012 году, рост количества абонентов – с 13,9 млн. в 2011 году до 15 млн. в 2012 году.

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