Парк вагонов-зерновозов может ежегодно сокращаться на 1-1,5 тыс. вагонов - Козак

С 2014 года украинский парк вагонов-зерновозов ежегодно может сокращаться на 1-1,5 тыс. вагонов из-за завершения срока их эксплуатации.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) Владимир КОЗАК сегодня после подписания Меморандума о сотрудничестве между "Укрзализныцей", Украинским союзом промышленников и предпринимателей (УСПП) и Украинской зерновой ассоциацией (УЗА).

«Необходимо создавать условия для инвестиций в подвижной состав. Парк у нас стареет, зерновозы - это вагоны, которые остались после развала СССР. Уже через два года по 1-1,5 тысяч вагонов в год будут заканчивать срок эксплуатации, поэтому мы должны рассмотреть, каким образом мы можем дать инвесторам сигнал, чтобы частный подвижной состав работал», - сказал он.

В.КОЗАК отметил, что на сегодняшний день количество украинских вагонов-зерновозов достаточное для обеспечения перевозок зерна, однако логистика таких перевозок требует усовершенствования.

«Зерновозов 11 тыс. вагонов, их достаточно, чтобы обеспечить перевозку. Этот вид подвижного состава задействован 5-6 месяцев в году. Когда заканчивается перевозка зерна, он не востребован. Поэтому 11 тыс. вагонов достаточно при условии качественного использования вагонов. Мы должны обеспечить такое планирование подвижного состава, чтобы увеличить оборачиваемость вагона», - сказал он.

По словам В.КОЗАКА, вагоны-зерновозы сегодня находятся в движении около 15-17% времени среднего оборота, а оставшиеся 85-83% времени находятся под погрузкой или простаивают.

Справка УНИАН. В начале января 2012 года Украинская зерновая ассоциация выступила с заявлением, что "Укрзализныця" не выполняет заявки по подаче зерновозов, что тормозит темпы экспорта зерна.

В начале февраля ассоциация «Укролияпром» заявила, что маслоэкстракционные предприятия находятся на грани остановки из-за отсутствия вагонов для отгрузки шрота и жмыха.

В связи с этими заявлениями, "Укрзализныця" сначала ввела, а затем сняла ограничение на подачу зерновозов для перевозки других видов сельскохозяйственной продукции за пределы Украины.

Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 единиц. Основные виды перевозимых зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.