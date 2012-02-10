Укрзализныця и УЗА договорились о регулярном контроле экспортных перевозок зерна

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), Украинская зерновая ассоциация (УЗА) при участии Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) договорились о регулярном контроле процесса экспортных перевозок зерна и созданий условий для закупки зернотрейдерами собственных вагонов-зерновозов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после подписания соответствующего меморандума сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Владимир КОЗАК. По его словам, при участии УЗА, "Укрзализныци", УСПП, а также представителей украинских портов для корректировки принимаемые решений каждый вторник будут проводится селекторные совещания по итогам работы по организации экспортных перевозок.

«Есть текущие вопросы, которые зависают в воздухе, поэтому создана рабочая группа, которая будет еженедельно встречаться и решать текущие вопросы», - сказал В.КОЗАК. Кроме того, он сообщил, что "Укрзализныця" примет участие в разработке механизмов стимулирования приобретения зернотрейдерами и аграриями собственных грузовых вагонов-зерновозов, а также приложит усилия для поддержания обоснованных тарифов на перевозки и будет проводить работу по сохранению состава вагонов-зерновозов в подчинении "Укрзализныци" и недопущению их передачи негосударственным структурам.

В свою очередь, Украинская зерновая ассоциация будет, в частности, способствовать ритмичной работе в течение месяца по загрузке и выгрузке зерна.

Согласно меморандуму, сотрудничество в рамках документа продлиться три года с даты подписания.