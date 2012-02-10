В марте Азаров обсудит в Минске вопросы двустороннего экономического сотрудничества

Минск. Вопросы двустороннего экономического сотрудничества планируется обсудить во время официального визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Республику Беларусь.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО, об этом шла речь во время встречи Посла Украины в Беларуси Виктора ТИХОНОВА с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Иваном ЩЕРБО.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в украинском Посольстве, официальный визит премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА в Беларусь должен состояться в конце марта по приглашению председателя Совета министров Беларуси Михаила МЯСНИКОВИЧА.

В разговоре с министром транспорта РБ, В.ТИХОНОВ выразил уверенность в успешном проведении визита украинского премьер-министра.

В. ТИХОНОВ также констатировал, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Республикой Беларусь развивается успешно и взаимовыгодно.

В свою очередь, в ходе встречи И. ЩЕРБО отметил, что в транспортной сфере между двумя странами отсутствуют любые вопросы, которые нельзя было бы решить. «Я удовлетворен уровнем двусторонних отношений в транспортной отрасли и плодотворными результатами работы украинско-белорусской межправительственной смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества», - подчеркнул министр. Особую благодарность белорусская сторона выразила Украине за транспортировку венесуэльской нефти.