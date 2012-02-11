В Киеве временно будут перекрывать Надднепрянское шоссе

В Киеве с 10 по 17 февраля с 23.00 до 5.00 будет полностью прекращено автомобильное движение на участке от Дарницкого моста до моста Патона в обоих направлениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, временное ограничение движения связано с проведением реконструкции транспортной развязки на пересечении бульвара Дружбы Народов с Надднепрянским шоссе.

Также с 23.00 до 6.00 с 10 до 18 февраля будет полностью закрыто движение автотранспорта в обоих направлениях по Надднепрянскому шоссе на участке от моста Метро до примыкания с Днепровским спуском. Вместе с тем, частичное ограничение движения автотранспорта на этом же участке будет продлено до 12 марта.

Кроме того, в связи со строительством железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр с 10 февраля по 15 мая будет частично ограничено движение автотранспорта на съезде с железнодорожно-автомобильного моста в направлении Южного мостового перехода.

Столичные власти просят водителей с пониманием отнестись к отмеченным ограничениям и предварительно планировать маршруты движения.