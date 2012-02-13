Дорожники работают над обеспечением проезда по дорогам Крыма и Запорожской области

По оперативным данным, на утро 13 февраля проезд автомобильного транспорта по дорогам общего пользования Украины, включая горные перевалы, обеспечен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Затруднено движение транспорта только в Крыму на отдельных участках дорог местного значения в Сакском, Джанкойском и Первомайском районах. Расчистка дорог от снега обеспечивает 61 единица техники.

Через образование снежных заносов несколько затруднен проезд автотранспорта на участках местных дорог в Черниговском, Куйбышевском, Пологовском, Приморском и Мелитопольском районах Запорожской области. Здесь работают 14 единиц техники.

Из-за снежных заносов с опозданием доставляются почтовые отправления до 10 населенных пунктов в Крыму. Доставка почты планируется 13-14 февраля.