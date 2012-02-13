Крюковский ВСЗ в январе увеличил выпуск грузовых вагонов на 24%

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличило производство грузовых вагонов на 23,8%, или 192 шт., до 1 тыс. шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в январе т.г. предприятие не производило пассажирские вагоны.

Напомним, Крюковский вагоностроительный завод увеличил на 2012 год план производства грузовых вагонов c 10 750 до 11 200.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

"Крюковский вагоностроительный завод" является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% - до 28 шт.