Киевский метрополитен в 2011 году получил почти 321 млн. грн. убытка

Финансовым результатом хозяйственной деятельности КП "Киевский метрополитен" за 2011 год стал убыток в размере 320,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В то же время, пресс-служба не уточнила финансового результата «Киевского метрополитена» за 2010 год.

В течение 2011 года Киевским метрополитеном перевезено 519 млн. пассажиров - на 3% больше, чем годом ранее. Из них за плату перевезено 390,6 млн. пассажиров, в том числе 30 млн. студентов по льготным билетам, бесплатно перевезено 128,4 млн. пассажиров 40 льготных категорий.

В 2011 году доходы «Киевского метрополитена» составили 879,7 млн. грн., из них от перевозок пассажиров - 731,4 млн. грн, от предоставления площадей в аренду - 18,6 млн. грн., от предоставления площадей для размещения рекламы - 8,2 млн. грн, от предоставления услуг сторонним организациям, объектов социальной сферы, реализации вторресурсов и т.п. - 34,6 млн. грн.

Бюджетные ассигнования за льготный проезд из городского бюджета составили 13 млн. грн (недополучено за предоставленные услуги - 113,5 млн. грн.), из государственного бюджета - 73,9 млн. грн. (недополучено за оказанные услуги - 86,7 млн. грн).

Расходы Киевского метрополитена за 2011 год составили 1,2 млрд. грн., из них, в частности, на оплату труда - 413,8 млн. грн., отчисления в государственные и социальные фонды - 151,7 млн. грн., на приобретение материалов, сырья, комплектующих для ремонта вагонов, путей, эскалаторов, кабельного хозяйства и т.д. - 105,7 млн. грн., плата за электроэнергию - 81,4 млн. грн., оплата за тепло- и водоснабжение, топливо, газ - 24,8 млн. грн., прочие операционные расходы (обязательное аварийно-спасательное обслуживание, банковские услуги, вывоз мусора, связь, охрана труда, налоги и т.д.) - 55,8 млн. грн., обязательный платеж в размере 50% суммы поступлений от аренды - 9,2 млн. грн.

Финансовые и прочие расходы составили 194,2 млн. грн., в том числе обслуживание кредитов, привлеченных на приобретение вагонов, строительство метрополитена за счет бюджетных средств - 173,5 млн. грн, пополнение оборотных средств - 16,3 млн. грн., другие расходы - 4,4 млн. грн.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен представляет собой многопрофильное предприятие, современный сложный инженерный комплекс. В его составе действуют 11 эксплуатационных служб, 3 электродепо, мастерские по ремонту подвижного состава, дирекция строительства метрополитена.

В настоящее время Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых превышает 60 км.

В 2010 году коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" перевезло 504 млн. 287,9 тыс. пассажиров.

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