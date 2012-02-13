«Укрзализныця» вернула с территории СНГ 11 тыс. грузовых вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в течение января 2012 года вернула с территории стран СНГ 11 тыс. грузовых вагонов.

Об этом это в интервью изданию «Инвестгазета» (№6, 13-19 февраля) сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК. «Еще в декабре 2011 года в СНГ «зависло» 12 тыс. вагонов. И перспектив их возвращения не было: они месяцами использовались в странах СНГ, и мы получали за это плату, которой не хватало даже на ремонт вагонов, — так прописаны международные соглашения. На конец января 2012 года в России оставалось 900 вагонов, 11 тыс. мы смогли вернуть», - сказал он.

Также В. КОЗАК отметил, что в 2011 году «фактическая стоимость эксплуатации вагона «Укрзализныци» в сутки была на 30-40 долларов ниже стоимости частного вагона».

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.