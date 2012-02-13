Железные дороги Украины нуждаются в 200 млрд. грн. инвестиций - Козак

Железные дороги Украины нуждаются в инвестициях в развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры до 2020 года на уровне 200 млрд. грн.

Об этом это в интервью изданию «Инвестгазета» сообщил гендиректор Государственной администрации железных дорог Украины ("Укрзализныця") Владимир КОЗАК. «Потребности в инвестициях на период до 2020 года в железную дорогу - более 200 млрд. грн. Без этих вложений в инфраструктуру все дискуссии о модернизации и повышении конкурентоспособности национальной экономики так и останутся только словами. И альтернативы у нас, по большому счету, нет - экономика в Украине слишком сильно зависит от железной дороги», - сказал он.

В.КОЗАК также отметил, что «физическая изношенность основных фондов железнодорожной отрасли сегодня превышает 80%».

«При таком износе активов "Укрзализныци" трудно успевать за растущими потребностями базовых отраслей, обеспечивающих рост ВВП страны», - сказал он.

Кроме того, В.КОЗАК отметил работу "Укрзализныци" по реорганизации модели грузоперевозок и повышению их эффективности на базе действующего подвижного состава.

«Главные проблемы здесь - это невозврат украинских вагонов из стран СНГ и сложная, запутанная процедура оформления грузов», - сказал он.

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находятся на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.