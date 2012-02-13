ДЖД получила 50 новых полувагонов Крюковского вагоноремонтного завода

Донецкая железная дорога (ДЖД) 12 февраля получила 50 новых полувагонов модели 12-783, изготовленных ПАО «Крюковский вагоноремонтный завод».

Как сообщили УНИАН в ДЖД, до конца февраля дорога получит еще 130 полувагонов, изготовленных Крюковским вагоноремонтным заводом.

Закупка осуществляется за счет кредитных средств, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития.

Справка УНИАН. Полувагон модели 12-783 универсальный четырехосный, цельнометаллический со сварным кузовом предназначен для перевозки сыпучих, пакетированных, штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Открытый сверху кузов вагона имеет четырнадцать разгрузочных люков, крышки которых образуют пол. Разгрузка вагона осуществляется через разгрузочные люки или на вагоноопрокидывателя. Ходовая часть - два двухосных тележки колеи 1520 мм. Конструкционная скорость - до 120 км/ч. Срок эксплуатации - 22 года.

В 2011 году ДЖД приобрела 460 полувагонов, изготовленных ПАО «Крюковский вагоноремонтный завод».

Всего в 2012 году Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") по программе обновления парка грузовых вагонов планирует провести торги на закупку 1 450 полувагонов.