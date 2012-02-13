В Сербии на Дунае во льду застряла баржа с украинским экипажем

На реке Дунай в районе сербского города Смедерево, в 50 километрах от Белграда, во льду застряли самоходная баржа "Каменец-Подольский" с украинским экипажем и две сербские баржи с буксиром, в ледяном плену оказались 13 моряков.

Как передает РИА "Новости" об этом в понедельник пишет сербская местная газета "Политика" со ссылкой на службу гражданской обороны Смедерево.

По данным газеты, на барже "Каменец-Подольский" находятся 11 украинских матросов, а на буксире сербской баржи блокированными оказались два человека. Оба экипажа испытывают острую нехватку продовольствия и воды, которые могут быть доставлены только с помощью вертолета. При этом украинцам, по имеющимся у "Политики" сведениям, пищи и воды может хватить на ближайшие четыре или пять дней, а сербам - только до конца понедельника.

"У наших моряков осталось еды и воды только до конца дня... Они запросили об экстренной помощи. Украинское судно пыталось дойти до берега, но не успело. Их 11 матросов также блокированы, и вода и пища у них заканчивается. Тем временем, Дунай полностью покрыт льдом. Единственная возможность оказать помощь - срочно прислать вертолет", - сказал в беседе с "Политикой" глава смедеревского пароходства Хранислав МИРКОВИЧ.

Сообщается, что сербские баржи находятся на расстоянии 300 метров от берега, а "Каменец-Подольский" - в 200 метрах.

В настоящее время штаб Гражданской обороны Смедерева попросил правительство Сербии оказать помощь в спасении блокированных моряков.

Как пишет издание, на сербских баржах находятся 2,7 тысячи тонн мазута. Кроме того, ранее также неподалеку от Смедерева льды зажали две болгарские баржи, экипаж которых удалось эвакуировать. Однако на их борту находится порядка 3 тысяч тонн удобрений.

"Не исключена опасность разлива (этих грузов) на Дунае, и если это произойдет, это будет катастрофа. Разлив может произойти, когда начнется ледоход", - сказал Х.МИРКОВИЧ.