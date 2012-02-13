ЛЖД в 2011 году освоила более 17 млн. грн. на реконструкции вокзала Львова

Львовская железная дорога в 2011 году освоила 17,2 млн. грн. на работах по реконструкции вокзала и привокзальной площади станции Львов.

Как говорится в сообщении пресс-службы ЛЖД, в частности, на работах по реконструкции железнодорожного вокзала Львова освоено 6,2 млн. грн., на реконструкции привокзальной площади освоено 11 млн. грн.

В частности, в 2011 году на вокзале осуществили капитальный ремонт медпункта с обустройством изолятора, фасадов почтовых шахт главного вокзала, проведен текущий ремонт комнат для задержанных дежурной части милиции, выполнен капитальный ремонт туалетов главного вокзала с заменой дверей и перегородок на металлопластиковые.

Кроме того, на вокзале завершен капитальный ремонт гранитного покрытия полов вокзала в пригородном кассовом зале и коридоре возле камеры хранения № 1, проведен текущий ремонт фасадов зданий пригородного вокзала. На вокзале станции Львов выполнены работы по реконструкции системы освещения, обновлена система видеонаблюдения.

На привокзальной площади обустроена автостоянка.

В 2012 году ЛЖД планирует, в частности, ремонт системы охранно-пожарной сигнализации Львовского вокзала, расширение системы видеонаблюдения автостоянки, ремонт здания багажного отделения, ремонт помещений для обустройства дополнительных камер хранения, ремонт помещений залов ожидания центрального кассового зала, ремонт зданий пригородного вокзала и другие текущие ремонты.

Также в 2012 году на Львовском вокзале будут отремонтированы пассажирские перроны главного вокзала и обновлены информационные указатели с дублирование информации на английском языке.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

ЛЖД в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн. пассажиров.

Объем грузовых перевозок за 2011 год ЛЖД пока не озвучивала.