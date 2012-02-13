Fitch подтвердило рейтинг «РЖД» на уровне «BBB», прогноз «Стабильный»

Москва. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «Российские Железные Дороги» («РЖД») в иностранной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Также агентство подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте RZD Capital Limited на уровне «BBB».

Об этом УНИАН сообщили в Fitch Ratings.

Рейтинги РЖД находятся на одном уровне с суверенными рейтингами Российской Федерации («BBB»/прогноз «Стабильный»/«F3») с учетом 100-процентной государственной собственности и стратегической значимости компании для экономики страны. Рейтинги РЖД отражают сильные связи компании с государством, включая тот факт, что годовые тарифы и капвложения одобряются федеральным правительством, а также предоставление федеральных и региональных субсидий по пассажирским и грузовым перевозкам, финансирование государственными банками и прямые вливания в акционерный капитал на финансирование капитальных вложений.

Fitch расценивает самостоятельные бизнес-позиции и финансовые показатели компании как соответствующие середине рейтинговой категории «BBB». Это обусловлено, в первую очередь, структурой бизнеса РЖД как монопольного владельца и оператора железнодорожной инфраструктуры, которая играет важную роль в перевозках грузов и пассажиров по России и за рубеж. Самостоятельные позиции компании сдерживаются в виду того, что тарифы до сих пор не устанавливаются на долгосрочный период, а также с учетом рыночного риска по сырьевым товарам (например, углю, нефти и железной руде), недостаточной географической диверсификации и зависимости от предоставления денежных средств государством в форме субсидий и взносов в капитал.

Рейтинги учитывают ожидания Fitch, что РЖД сохранит позиции монопольного оператора железнодорожной инфраструктуры в России с доминирующим положением в сфере предоставления локомотивной тяги и значительным присутствием в сегменте подвижного состава. Эта доля составляла 28% на конец 2011 г., после того как компания продала контрольный пакет в ОАО «Первая Грузовая Компания» («BB+»/Rating Watch «Негативный») в 4 кв. 2011 г. за 125 млрд. руб., как и ожидалось.

Отмечается, что в 2011 г. РЖД продемонстрировала существенный рост объемов железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок. Так, объем грузовых перевозок достиг 2,1 трлн. т/км, (что на 5,8% выше уровней предыдущего года), или 2,7 трлн. т/км с учетом порожнего пробега (повышение на 8,1% относительно предыдущего года). Объем пассажирских перевозок составил 140 млрд. пасс./км в 2011 г., что на 0,5% больше, чем в предыдущем году. Выручка РЖД (без учета дочерних компаний) за 9 мес. 2011 г. по РСБУ составила 962 млрд. руб., т.е. на 7,8% выше уровня предыдущего года. Fitch ожидает увеличения объемов грузоперевозок на уровне роста ВВП в России, который, по прогнозам агентства, будет составлять около 3,5% в 2012-2013 гг., а объемы пассажирских перевозок останутся в целом неизменными. Fitch прогнозирует, что в среднесрочной перспективе РЖД будет показывать умеренный рост выручки, выраженный несколькими процентами. Fitch также ожидает, что РЖД будет поддерживать прибыльность по EBITDA на уровне 20-25% в указанный период.