«Укрзализныця» ограничит количество работающих с железной дорогой экспедиторских компаний

Государственная администрация железных дорог Украины («Укрзализныця») планирует ограничить количество и размер вознаграждения экспедиторских компаний, работающих с железной дорогой.

Об этом это в интервью изданию «Инвестгазета» сообщил гендиректор Государственной администрации железных дорог Украины («Укрзализныци») Владимир КОЗАК.

«Количество этих компаний будет ограничено, их комиссионные также будут четко регламентированы, четкие требования к независимым игрокам рынка должны быть установлены в любом случае для минимизации технологических и операционных рисков», - сказал он.

В. КОЗАК также сообщил, что «Укрзализныця» ведет работу по определению подходов и критериев сотрудничества с частными компаниями-экспедиторами и грузоотправителями.

«Мы выйдем на такую открытую дискуссию с грузоотправителями до конца февраля и в течение месяца постараемся с критериями определиться», - сказал он.

В. КОЗАК отметил, что на рынке железнодорожных грузоперевозок будут действовать «нормальные договорные отношения, принятые в бизнес-среде и соответствующие действующему законодательству: трехсторонний договор между государственной вагонной компанией, Украинским транспортно-логистическим центром и грузоотправителем, с четко описанными правами и обязанностями сторон».

По словам В. КОЗАКА, на сегодня с украинскими железными дорогами работают около 400 экспедиторских компаний, при этом «экспедиторы работают не на «Укрзализныцю», а на владельца груза».

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.