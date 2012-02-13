Мининфраструктуры предлагает облагать импорт воздушных судов нулевой ставкой НДС

Министерство инфраструктуры Украины предлагает установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины самолетов и вертолетов.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов, размещенном на сайте ведомства.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан с целью «урегулирования наиболее актуальных проблемных вопросов, возникающих при применении положений Налогового кодекса Украины при ввозе приобретенных иностранных транспортных средств на территорию Украины отечественными перевозчиками и негативно влияющих на деятельность транспортной отрасли, поскольку устаревший парк авиационной техники требует скорейшего его обновления».

Справка УНИАН. Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает уплату налога за импорт воздушных судов (вертолетов и самолетов) по ставке 1,09 грн. за каждый килограмм максимальной взлетной массы.