Суд амнистировал экс-начальника Одесского морского порта

Орджоникидзевский райсуд Запорожья амнистировал бывшего начальника Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА, который обвинялся в незаконном расходовании 650 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, уточнив, что решение было принято на прошлой неделе.

«Суд, рассмотрев собранные прокуратурой Крыма доказательства, признал экс-начальника виновным в совершении преступлений, которые причинили госпредприятию ущерб в виде незаконного расходования средств и непоступления арендных платежей. На основании ходатайства защиты экс-руководителя порта, который в ходе следствия возместил почти полмиллиона гривен, он освобожден от наказания на основании закона об амнистии», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма возбудила против Н.ПАВЛЮКА четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия), которые объединила в одно производство.

Герой Украины Н.ПАВЛЮК руководил Одесским портом в 1985-2011 годах.