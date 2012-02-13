Заработал официальный персональный сайт Азарова

С 13 февраля начал работу официальный персональный сайт премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министру.

Как отмечается в сообщении, сайт http://www.azarov.ua предоставляет полную и оперативную информацию о деятельности главы правительства. В соответствующих разделах пользователи могут ознакомиться с последними поездками, встречами, решениями, а также будущими планами премьер-министра. Все новости подкреплены фото- и видеоматериалами.

«Это еще один шаг навстречу вам. Еще одна возможность узнать друг друга лучше. Надеюсь, этот сайт станет для вас полезным. Вы сможете следить за моей работой и оценивать результаты», - написал премьер, обращаясь к своим респондентам на своей странице в Facebook.

Кроме того, Н.АЗАРОВ сообщил, что на сайте предусмотрена функция обратной связи, с помощью которой каждый желающий может оставлять свои сообщения, пожелания или замечания. Глава правительства также рассчитывает на доброжелательное рецензирование работы сайта, он открыт для различных дельных предложений.

В пресс-службе правительства отметили, что Н.АЗАРОВА недавно признали лидером среди политиков-блогеров за активность в Facebook, а персональный сайт станет еще одной удобной платформой для ознакомления с деятельностью премьера и для открытого диалога людей с ним.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 году Н.АЗАРОВ зарегистрировал за собой знак для товаров и услуг AZAROV. Под логотипом AZAROV премьер может предоставлять услуги по составлению налоговых деклараций, анализировать себестоимость товаров и услуг, предоставлять услуги по сравнению цен, услуги секретаря или услуги по поиску спонсоров, писать рекламные тексты, руководить делами артистов-исполнителей, предоставлять доступ в Интернет и даже обеспечивать общение через интернет-чаты и форумы.