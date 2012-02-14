ЛЖД освоит на строительстве нового Бескидского тоннеля 353 млн. грн.

Львовская железная дорога (ЛЖД) в текущем году планирует освоить на строительстве нового двухпутевого Бескидского тоннеля протяженностью 1822 метра 353 млн. грн., из которых 250 млн. грн. - это средства Европейского банка реконструкции и развития, остальное - Львовской железной дороги.

Как сообщили УНИАН в ЛЖД, общая стоимость объекта составляет 102,7 млн. евро.

На сегодня на объекте начались подготовительные работы, которые продлятся до конца 2012 года.

В конце текущего года генподрядчик строительства - частное акционерное общество "Строительная ассоциация "Интербудмонтаж" планирует завершить подготовку проектной документации на строительство.

В настоящее время на строительстве тоннеля уже отсыпано 17 тыс. кубометров дренажного грунта, проложены три подъездных пути общей протяженностью 950 метров, началось строительство подъездных автомобильных дорог, продолжаются работы по переносу электросетей, которыми будет подаваться питание для строительных механизмов.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель - второй по длине железнодорожный тоннель на Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия.

Новый Бескидский тоннель протяженностью 1822 метра планируется построить рядом с существующим уже 125 лет одноколейным, который находится в аварийном состоянии. Строительство нового тоннеля должно завершится в 2015 году.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства Бескидского тоннеля.