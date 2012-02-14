Азаров предлагает увеличить госзаказ в вузах на обучение IT-специалистов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым увеличить в высших учебных заведениях количество мест на обучение по государственному заказу специалистов IT-отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня в ходе совещания с ректорами ведущих высших учебных заведений Украины по вопросам качества подготовки специалистов в сфере информационных технологий.

«Мы готовы увеличить госзаказ, чтобы в наших базовых вузах увеличить подготовку специалистов этой сферы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что целесообразно открывать новые факультеты по обучению специалистов IT-отрасли.

В то же время премьер в который раз высказал мнение, что система высшего образования Украины большей частью готовит не тех специалистов, которые необходимы для развития экономики. Он подчеркнул, что на первых этапах независимости Украины действительно было необходимо большое количество юристов и экономистов, однако сейчас более востребованными являются специалисты в сфере информационных технологий.

Кроме того, Н.АЗАРОВ согласился с мнением ряда ректоров вузов о необходимости с целью повышения качества образования принятия постановления об уменьшении количества студентов, обучаемых одним преподавателем, а также облегчении условий ввоза из-за границы оборудования, необходимого для обучения.

Также премьер подчеркнул, что в четверг, 16 февраля, проведет очередную встречу с участниками рабочей группы по подготовке законопроекта о высшем образовании в Украине. По мнению Н.АЗАРОВА, процесс подготовки этого законопроекта необходимо завершать.

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