Продажи новых легковых авто в Украине выросли на 25%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе увеличились на 25,1%, по сравнению с январем 2011 года, до 11,981 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, продажи новых автобусов в Украине в январе сократились на 7,84%, по сравнению с январем 2011 года, до 201 штуки.

Также в сообщении сказано, что продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в январе увеличились на 49,0%, по сравнению с январем 2011 года, до 1,113 тыс. штук.

Лидерами продаж среди легковых автомобилей стали бренды: ВАЗ (28,4 тыс. штук), Hyundai (21,8 тыс. штук), ЗАЗ (19,5 тыс. штук), Toyota (12,9 тыс. штук) и Renault (11,5 тыс. штук).

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации «УкрАвтоПром», в 2011 году продажи новых легковых автомобилей в Украине увеличились на 22,4%, по сравнению с 2010 годом, до 207,453 тыс. штук, продажи новых автобусов увеличились на 34,8% – до 3,64 тыс. штук, а продажи новых коммерческих авто увеличились на 4,9% – до 19,797 тыс. штук.