Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

Аэропорты Киева, несмотря на ухудшение погодных условий и снегопад, продолжают работу в штатном режиме.

Как сообщил УНИАН заместитель генерального директора аэропорта «Киев» (Жуляны) Олег ПЕТРОВСКИЙ, аэропорт «Киев» (Жуляны) работает в штатном режиме и принимает и отправляет рейсы согласно расписанию.

«Мы постоянно расчищаем ВПП, обливаем самолеты перед взлетом противообледенительной жидкостью. Полеты совершаются в соответствии с требованиями авиационной безопасности», - сказал.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Оксана ОЖИГОВА, аэропорт работает в обычном режиме, задержек и переносов рейсов из-за погодных условий нет.

«Мы работаем в обычном режиме. ВПП чистятся, самолеты перед вылетом обрабатываются. У нас есть техника и технологии для работы в условиях снегопада», - сказала она.

Также О.ОЖИГОВА отметила, что информации от авиакомпаний о задержках пассажиров, которые не могут доехать до аэропорта из-за снегопада, не поступало.