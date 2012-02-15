Белорусская ж/д внедряет новую технологию доставки грузов в контейнерах

Минск. Белорусская железная дорога внедряет новую технологию по доставке грузов в контейнерах.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщили в пресс-центре БЖД.

Как уточнили на БЖД, оказание новой услуги стало возможным благодаря приобретению современной техники - погрузчиков-контейнеровозов с боковой загрузкой.

«Эта техника является уникальной для Беларуси. Она позволяет осуществлять погрузку и разгрузку контейнеров с земли, фитинговых платформ, автоконтейнеровозов в любом месте без использования складского или терминального оборудования и кранов», - подчеркнули в пресс-службе БЖД.

На БЖД отметили, что функциональность и маневренность погрузчиков-контейнеровозов значительно сокращает время, затрачиваемое на обработку контейнеров.

«Впервые 20- или 40-футовый контейнер может быть доставлен и разгружен на складе, не оборудованном для работы с крупнотоннажными контейнерами», - сообщили в пресс-службе БЖД.

Справка УНИАН. Новая техника закуплена государственным предприятием «Белинтертранс - транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги.

«Белинтертранс - транспортно-логистический центр» является единственным предприятием в Беларуси, располагающим подобным оборудованием.