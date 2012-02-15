МАУ возобновила ежедневные рейсы в Харьков

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» возобновила выполнение ежедневных рейсов по маршруту Киев – Харьков – Киев, приостановленное в ноябре 2011 года связи с временным ограничением по длине взлетно-посадочной полосы аэропорта «Харьков» из-за проведения технических работ.

Как говорится в сообщении пресс-службы МАУ, рейсы выполняются трижды в день на воздушных судах «АН-148» с двумя классами обслуживания – бизнес и эконом.

«Стоимость авиабилетов на рейсы между Киевом и Харьковом сохранится на прежнем уровне», - цитирует пресс-служба исполнительного вице-президента по коммерции авиакомпании МАУ Сергея ФОМЕНКО.

Напомним, что компания «Международные авиалинии Украины» 30 октября открыла новый авиарейс по маршруту Харьков - Киев - Харьков. Однако через неделю в связи с введением временных ограничений по длине взлетно-посадочной полосы аэропорта «Харьков» (из-за проведения технических работ длина взлетно-посадочной полосы аэропорта была временно сокращена до 1,5 тыс. метров) МАУ временно приостановила выполнение регулярных рейсов между Харьковом и Киевом до окончания работ на ВПП харьковского аэропорта.

Новая ВПП Международного аэропорта «Харьков» приняла первые рейсы 29 ноября 2011 года.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из ключевых объектов Харькова, реконструируемых в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Проект стартовал 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец - известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 107,2 млн. долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство аэродромно-диспетчерский башни) - 191,3 млн. долл.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Флот МАУ состоит из 23 самолетов: 20 самолетов «Боинг 737», 1 самолета «Фоккер-50» и 2 региональных самолетов Ан-148.

Авиакомпания соединяет Украину с более чем 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.