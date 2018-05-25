Суперскидка на тур - суперповод задуматься...

Зачем украинцам планировать поездку за несколько месяцев, авансом выкладывать деньги туристической компании, если можно просто внимательно изучать рекламу крупных международных туристических операторов, которые в самый разгар сезона изобилуют ценовыми предложениями, которые существенно ниже себестоимости туров. Разве не соблазнительно воспользоваться этим и отдохнуть семь дней в Испании за 300 евро или на Кипре за 400?

Думаете, туриста не должно волновать, зачем оператору работать в минус?..

Что возьмешь с банкрота?

Ответить на вопрос, стоит ли задумываться над технологией туристического рынка, могут более трех с половиной тысяч клиентов очень известной в Российской Федерации компании «Ланта тур вояж», которые, приобретя туры предварительно по крайне приемлемым ценам, остались за тридевять земель на улице, без обратного билета и права на проживание в предоплаченных ими отелях. Просто туроператор в одночасье отказался выполнять свои финансовые обязательства перед партнерами, что повлекло за собой отказ от предоставления отелями и авиакомпаниями оплаченных услуг. Туристов выселили на улицу, а авиакомпании отменили неоплаченные туроператором авиарейсы. Даже до аэропорта туристы были вынуждены добираться самостоятельно, оплачивая дважды стоимость трансфера.

Громкий скандал повлек за собой возбуждение следственным комитетом РФ уголовного дела в отношении руководства компании по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупных размерах (ч.4 ст.159 УК РФ). Государственные органы России, объединяя усилия и изыскивая средства, организовали вывоз российских граждан на родину. Кроме того, поговаривают, не без личного участия Владимира Путина (благо страна в разгаре президентских выборов), компании-банкроту был предоставлен кредит, позволивший частично решить проблему ее платежеспособности. Однако не каждый день происходят президентские выборы и не всякое государство может позволить себе компенсировать растраченные недобросовестными операторами средства.

Так, компания «Кариа тур» обанкротилась в 2010 году, оставив на турецкой земле более 1800 украинских туристов. Тогда они вывозились с территории иностранного государства силами коллег несостоятельного оператора - турецкими компаниями, осуществляющими свою деятельность в Украине. Один из турецких владельцев «Карии» Озгюр Экинджи в интервью местной прессе объяснил, что причиной банкротства стало то, что «мы не смогли заполнить места на арендованном чартере. Чтобы остаться на плаву, мы начали продавать билеты в убыток, но так и не смогли достичь необходимого объема продаж. Тогда мы объявили себя банкротами».

Банкротство турецкой компании привело к «замораживанию» деятельности ее украинской дочки. Результат тот же, что и с «Ланта тур вояж», - туристы на улице, без средств к существованию и возможности вернуться домой. Наверное, излишне говорить, что украинские граждане не получили возмещения материальных, не говоря уже о моральных, убытков. Что возьмешь с банкрота…

Когда пирамида рушится…

Почему внешне могучие, широко разрекламированные туристические операторы, имеющие офисы по всему миру, вдруг в одночасье перестают существовать, бросая на произвол судьбы тысячи туристов? Конечно, случаи мошенничества в туристическом мире не единичны. И не только в туроператорской деятельности. Но рискнем предположить, что совладелец «Кариа тур» прав, и в основе финансовой неплатежеспособности компании лежит не столько злой умысел руководства туроператора, сколько банальная жажда наживы в совокупности с расчетом «на авось». Именно это является первопричиной построения современных финансовых пирамид в туризме.

Большие международные туристические операторы, на сегодня широко представленные в Украине, обладают огромными финансовыми ресурсами, которые, как правило, фактически принадлежат не им. Эти деньги - предоплата туристов за еще не оказанные им туристические услуги. Имея на счетах финансовые ресурсы в таких объемах, бизнесменам сложно отказаться от соблазна нецелевого использования вверенных им денег. Таким образом, оператор тратит полученные средства, изымая их из оборота на развитие бизнеса или же на покрытие своих кредитных обязательств, а возможно, и на какие-то другие цели. Услуги, предоставленные туристам, которые вверили оператору свои деньги, последний оплачивает деньгами других туристов, которые внесли ему оплату несколько позднее. Оборот средств позволяет оператору, в некоторых случаях достаточно долго, поддерживать собственную платежеспособность. При этом количество туристов, которые приобретают туры, должно постоянно увеличиваться. Затем наступает момент, когда оператор не может покрывать свои обязательства текущими поступлениями. Он вынужден продавать услуги в убыток, привлекая дополнительные средства. Это еще более усугубляет ситуацию, и если оператору не удается найти дополнительный источник финансирования (например, богатого инвестора), пирамида рушится.

Подкупающая скидка - "подкуп" с сюрпризом

Конечно, банкротство оператора не всегда связано с построением финансово-туристических пирамид. Например, намного менее ощутимые для рынка последствия имела неплатежеспособность компании «Проланд» в январе текущего года, которая, согласно сообщениям, пестрящим в Интернете, отказалась в одностороннем порядке выполнять взятые на себя обязательства как перед агентами, так и перед авиакомпаниями. Однако именно банкротства больших туристических операторов оказывают наиболее негативное влияние на туррынок, подрывая доверие не только туристов, но и туристических агентов к деятельности туроператоров как таковой.

Во многом в сложившейся ситуации, однозначно, виноваты сами операторы, пытающиеся собрать деньги с рынка, прибегая к откровенному демпингу или недобросовестной рекламе. Чего только стоит распространенная в феврале в Киеве реклама одного из туроператоров, обещающая небывалую скидку в размере 40% стоимости тура при условии покупки летних «путевок» зимой. Объяснений такому щедрому предложению может быть только два. Либо это откровенный демпинг - проявление последней конвульсивной попытки сбора денег с рынка полубанкрота, либо - откровенный обман потребителей, далеких от специфики туристического бизнеса, которая, как известно, предполагает максимальный операторский заработок на самых «жирных» направлениях не более 20%. И это без учета комиссии, которой оператор должен поделиться с агентом. Не удивительно, что именно такие непродуманные, непрофессиональные действия операторов подрывают доверие не только непосредственно к авторам «соблазнительных» предложений, но и к рынку в целом.

Нужны гарантии

Жертвами недобросовестных бизнесменов становятся не только и не столько туристы, сколько средние по объемам продаж туроператоры, работающие «на свои», мало или вообще не использующие деньги туристов для получения дополнительной прибыли.

За рубежом гарантии добросовестности операторов, в т.ч. и запрет на нецелевое использование денег туристов оператором, прямо прописаны в законодательстве. К примеру, в США закон позволяет в значительной мере ограничить деятельность мошенников на рынке. При этом если туроператор не может перечислить партнеру (отелю, авиакомпании) полученные от клиента средства немедленно в силу объективных обстоятельств, он обязан хранить их на специальном трастовом счете в банке, не используя вообще. Так, в Калифорнии туроператор не может получить даже свое комиссионное вознаграждение до тех пор, пока документы, удостоверяющие право на тур (например, авиабилеты), не будут на руках у туриста.

За границей существует целый ряд взаимосвязанных механизмов, обеспечивающих как стабильность рынка, так и права туриста. Туристические операторы обязаны предоставить банковскую гарантию покрытия всех убытков, причиненных клиенту вследствие неплатежеспособности туроператора, на сумму, которая исчисляется как процент от предполагаемых объемов продаж в следующем сезоне (от 10% предполагаемого объема продаж!). Интересно, если ввести подобную норму в законодательство Украины, заменив ею очень условную гарантию в размере 20 тыс. евро, которую обеспечивают операторы на сегодня, могла ли произойти ситуация с построением финансово-туристических пирамид? Ответ очевиден. Как очевидно и то, что реальная, а не декоративная деятельность объединений туристических операторов, которые в цивилизованном понимании этого термина отсутствуют в Украине, могла бы в значительной мере гарантировать добросовестность игроков рынка, дополнительно обеспечив интересы туристических агентов и непосредственных потребителей услуг от мошенничества и непрофессионализма.

Данил Гетманцев, почетный президент ЮК ”Jurimex”, к.ю.н. (для УНИАН)