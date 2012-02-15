ПЖД в 2011 году ускорила оборот грузовых вагонов на 14% до 2,71 суток

Приднепровская железная дорога ускорила в 2011 году оборот грузовых вагонов на 14,4% по сравнению с 2010 годом - до 2,71 суток.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в 2011 году оборот груженого вагона возрос на 0,23 суток по сравнению с 2010 годом и на 0,11 суток по сравнению с запланированным показателем.

Простой вагонов сократился на технической станции - на 0,71 часа по сравнению с 2010 годом, простой вагонов под одной грузовой операцией сократился на 3,38 часа.

В 2011 году улучшены показатели использования локомотивного парка.

Среднесуточная производительность локомотива в 2011 году повысилась на 2,6% по сравнению с 2010 годом и на 4,2% по сравнению с плановыми показателями.

Средний вес грузового поезда в 2011 году на 21 тонну превысил плановые показатели.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.