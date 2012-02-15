ПЖД в январе 2012 года отремонтировала 620 полувагонов

Приднепровская железная дорога в январе 2012 года в специализированных вагоноремонтных депо отремонтировала 620 полувагонов, в том числе 422 вагона подвижного состава Украинского государственного центра по эксплуатации специализированного подвижного состава «Укрспецвагон», 188 - Дарницкого вагоноремонтного завода.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в феврале 2012 года вагоноремонтное депо планирует отремонтировать 660 полувагонов.

«По сравнению с прошлыми годами плановые объемы ремонтных работ выросли в 1,5-2 раза».

Напомним, что в конце 2011 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года передаются грузовые полувагоны украинских железных дорог.

На ПЖД базовыми вагоноремонтными депо определены Батуринское (ремонт полувагонов), Пятихатское и Мудренное вагоноремонтные депо, а также Нижнеднепровск-Узел (ремонт полувагонов, окатышевозов).

В 2011 году для этих депо ПЖД приобрела два платформенных электрокара, 15 сварочных полуавтоматов, средства малой механизации и другое оборудование, которое позволяет ускорить ремонтный процесс и усилить контроль за его качеством.

В 2012 году для специализированных вагоноремонтных депо планируется приобрести мостовые краны и другие технические средства на общую сумму 9 млн грн.

В настоящее время в специализированных вагоноремонтных депо внедрен четырехсменный график. В цехах одновременно находится по 10-13 полувагонов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.