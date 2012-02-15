БЖД увеличила в январе экспортные грузоперевозки на 36,1%

Минск. Белорусская железная дорога увеличила в январе 2012 года объем вывоза грузов на экспорт на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года до 3,4 млн.т.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центе БЖД.

Так, экспорт химикатов увеличился в 11 раз, нефтепродуктов - на 68,8%, строительных грузов - в 2 раза, черных металлов - на 16,6%.

«По итогам января текущего года объем вывоза грузов по Белорусской железной дороге на экспорт более чем в два раза превысил объем ввоза и достиг 3,4 млн. тонн, что превысило уровень января 2011 года на 36,1%», - уточнили на БЖД.

Всего по Белорусской железной дороге в январе 2012 года было перевезено 12,5 млн.тонн грузов, что превысило уровень аналогичного периода 2011 года на 13,4%. Транзит грузов составил 4,5 млн.тонн, что на 9,2% больше января прошлого года.