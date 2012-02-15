Владельцы билетов на Евро-2012 смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

Владельцы билетов на матчи УЕФА Евро-2012 бесплатно будут пользоваться общественным транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОК со ссылкой на директора Турнира УЕФА Евро 2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО.

В частности, по его словам, УЕФА и Местный организационный комитет «Евро 2012 Украина» пришли к согласию с городами - хозяевами чемпионата относительно реализации политики бесплатного проезда в общественном транспорте, чтобы дать возможность болельщикам беспрепятственно добираться до объектов турнира.

С этой целью УЕФА берет на себя субсидирование бесплатного проезда в принимающих городах на период турнира, сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Так, отметил он, для всех владельцев билетов на матчи турнира, а также для аккредитованных СМИ и организаторов турнира, проезд в общественном транспорте будет бесплатным на протяжении 36 часов (в игровой день и на следующий день до полудня) при условии предъявления билета.

Такой шаг был, в частности, продиктован потребностью ограничить транспортные потоки в городах для удобства и гостей, и жителей Киева, Харькова, Львова и Донецка. Водители из других городов смогут пользоваться перехватывающими стоянками на окраинах города, к которым будут вести специальные временные указатели.

Кроме бесплатной перевозки болельщиков, преимуществом внедрения действия комбинированных билетов является также уменьшение заторов на дорогах в игровые дни, упрощенная процедура пользования общественным транспортом и повышенная безопасность и контролируемое управление критическими потоками болельщиков на стадионах, отметил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Финансовый вклад УЕФА в рамках реализации политики бесплатного общественного транспорта основан на расчете стоимости – 1 евро за билет, умножить на количество матчей УЕФА Евро 2012 в городе и на вместимость соответствующего стадиона. Кроме этих расходов, каждый принимающий город получит дополнительную компенсацию УЕФА за проезд аккредитованных гостей, представителей СМИ и персонала. Таким образом, принимающие города получат значительную финансовую поддержку благодаря субсидии УЕФА, сказал М.ЛУБКИВСКИЙ, добавив, что это будет способствовать, в частности, дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры в принимающих городах.

Как напомнил также М.ЛУБКИВСКИЙ, система комбинированных билетов была впервые разработана и внедрена во время Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии. Это нововведение способствовало тому, что более 75% болельщиков пользовались общественным транспортом. Собственными транспортными средствами пользовалось менее четверти фанов.

Благодаря такой инициативе во время последнего Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, когда города, принимающие матчи, также получили субсидии от УЕФА, на протяжении турнира общественным транспортом воспользовались 4,4 миллиона пассажиров.

Как сообщал УНИАН, УЕФА компенсирует расходы на оплату проезда болельщиков, которые приедут в Киев на матче финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу и будут пользоваться общественным транспортом столицы по принципу «единого билета».

«В стоимость каждого билета на матчи Евро-2012, который будет приобретен болельщиками, уже включена стоимость проезда на общественном транспорте. Вместе с тем мы договорились с УЕФА, что городу будет компенсирована сумма, потраченная на перевозку десятков тысяч футбольных фанов. Ориентировочно, мы получим 330 тыс. евро компенсации. С одной стороны, такая схема чрезвычайно удобна для иностранных гостей, а с другой – это очевидная выгода для киевлян, учитывая «инвестирование» средств в общественные перевозки и развитие городского транспорта», – отметил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.