В Украине в 2011 году продажи мобильных и смартфонов выросли на 9% - до 8,3 млн. штук

В 2011 году в Украине было продано в конечное пользование около 8,3 млн. мобильных телефонов и смартфонов, что на 9% больше, чем в 2010 году. Об этом говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

Согласно данным компании GFK Ukraine, в 2011 году в Украине на мобильные телефоны пришлось 83% продаж, количество проданных смартфонов в 2011 году составило 1,4 млн. (в соответствии с классификацией GFK Ukraine, смартфоном считается устройство, в котором есть операционная система, а также сенсорный экран или qwerty-клавиатура или же сочетание этих форм факторов). Фактически рост объемов продаж на рынке телефонов и смартфонов был вызван популярностью смартфонов, объем продаж которых по сравнению с 2010 годом увеличился (в шт.) на 97%, в то время как продажи мобильных телефонов остались на уровне 2010 года.

В среднем мобильный телефон в 2011 году можно было приобрести за 720 грн., что на 11% меньше цены предыдущего года. С другой стороны, цена на смартфони не спешит так стремительно снижаться, показатель средней цены 2011 года составляет 2200 грн., что лишь на 2% меньше, чем в 2010 году.

На 30% снизилась цена на мобильные телефоны, которые позволяют покупателю пользоваться двумя sim-картами, такое устройство в среднем можно было приобрести за 841 грн. Доля аппаратов с двумя sim-картами в 2011 году составила 17% на рынке мобильных телефонов.

Если принимать во внимание технические характеристики рынка, то 87% всех устройств мобильной коммуникации, которые были приобретены в 2011 году, имеют моноблочный дизайн.

На 5% выросла доля продаж смартфонов, которые работают в стандарте 3G, в Украине практически не продаются смартфоны без камеры, а доля имеющих двойную камеру уменьшилась на 9% по сравнению с 2010 годом и составляет 22%. Средняя цена на устройства, которые работают на операционной системе Android, снизилась за последний год от 3000 до 2600 грн. Фактически 97% смартфонов, проданных в Украине за 2011 год, имеют сенсорный дисплей; полная клавиатура (qwerty) присутствует лишь в 3%. Доля купленных смартфонов с функцией «мультитач» выросла от 8% до 37%, в 2011 году средняя цена на такой телефон составила 2800 грн., что на 1000 грн. меньше, чем в предыдущем году. 83% смартфонов, проданных в 2011 году, оборудованы системой GPS-навигации.

Данные GfK Ukraine по рынку основаны на исследованиях, которые проводит панель Retail and Technology (Панель розничной торговли). Панель розничной торговли содержит данные из более чем 190 тыс. розничных торговых точек во всем мире.

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